Südameravim võib aidata ennetada ka seda surmavat tõbe

Uuring näitab, et dronedaroon, mida on kasutatud kodade virvendusarütmia raviks, suudab märkimisväärselt pärssida söögitoru lamerakk-kartsinoomi rakkude kasvu, võttes sihikule CDK4/6-RB1 raja, mis on rakkude tsükli oluline regulaator. See avab uusi võimalusi haiguse raviks.