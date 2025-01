Teadlased avastasid «surelikkuse taimeri»

Uus uuring, mis analüüsis pärmirakke, näitab, et nukleooli suurus mõjutab selle funktsiooni. Samuti selgus, et nukleool ei kasva ühtlaselt: see püsib suurema osa ajast väike ja hakkab kiiresti suurenema alles vahetult enne raku surma. Teadlased nimetavad seda käitumist «surelikkuse taimeriks» ja loodavad, et nukleooli uurimine inimese tüvirakkudes võib viia meetoditeni, mis pikendavad rakkude eluiga.

Nukleoolid, mis koosnevad DNA- ja RNA-valkudest, on eukarüootsete tuumade suurimad struktuurid ja sisaldavad ribosomaalset DNA-d (rDNA), mis kodeerib ribosoomide RNA-komponente. Nukleoolil on ülioluline roll raku toimimises, kuid selle struktuur on haavatav. Kahjustused võivad viia raku surmani. Õnneks on noorte organismide nukleoolid suhteliselt väikesed. Weill Cornelli meditsiinikeskuse teadlaste uuring, mis avaldati ajakirjas Nature Aging, näitab, et nukleooli suurus mõjutab organismi tervist.