Miks sõrmed vees krimpsu tõmbavad, aga mitte kõigil?

Kui valada vett käele, voolab see maha – ja see on hea, sest muidu võiks vannis käimine lõppeda fataalselt. Teadlased avastasid, et õhukestel nahakihtidel on lipiididel ebatavaline paigutus: nende kaks hüdrofoobset (puudub vastasmõju veega) saba on suunatud vastassuundadesse. Tavaliselt suunab lipiidide hüdrofiilne (veelembene) pea end ühes suunas ja hüdrofoobsed sabad teises, kuid selline vastassuunaline paigutus muudab lipiidid tihedamaks ja naha veelgi veekindlamaks. See tähendab, et kortsulised sõrmed ei ole lihtsalt veest läbi imbunud, ning on täheldatud, et närvifunktsioon mängib selles nähtuses olulist rolli, vahendab IflScience.