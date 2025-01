KUU MUUMIA Kui inimene sureb kosmoses või teisel taevakehal, mis saab ta kehast?

NASAl on tegelikult olemas plaanid juhuks, kui keegi kosmoses sureb. Astronaut ja endine rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) komandör Chris Hadfield selgitab, et kosmoseagentuur viib läbi ka «surmasimulatsioone», et selliseid olukordi läbi mängida, vahendab IFLScience.