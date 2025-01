Kehakaalu võib oluliselt mõjutada see tegur

Teadlaste sõnul võiksid toitumissoovitused tulevikus lähtuda ka geneetilisest omapärast, mis mängib kaalutõusus suurt rolli. See ei tähenda aga, et toitumisalased ja sportlikud sekkumised ei aitaks.

Praegused dieedipraktikad, mis sageli põhinevad moevooludel ja universaalsetel lähenemisviisidel, lähtuvad ideest, et kõik inimesed vajavad samu toite, et saavutada sarnaseid tulemusi. Virginia ülikooli teadlased seavad selle idee kahtluse alla, viidates sellele, et geneetiline taust mõjutab kehakaalu, rasvamassi, veresuhkru ja lipiidide taset rohkem kui konkreetne dieet.