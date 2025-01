Teadlased tuvastasid kiire vananemise tulipunkti

Uuring, mis kaardistas 1,2 miljonit ajurakku, näitas, et mitte kõik rakutüübid ei vanane ühes tempos. Osa neist asuvad «tulipunktis» ja on vananemise suhtes haavatavamad. See avastus loob võimalusi uute ravimeetodite väljatöötamiseks vanusega seotud ajuhäirete raviks.