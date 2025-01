Nobeliit: mida kujutab endast Nobeli preemiga kaasnev «haigus»?

Albert Einstein, kes sai Nobeli auhinna fotoelektrilise efekti avastamise eest, tundis end aga ebamugavalt oma tööle antud kõrge hinnangu tõttu, nimetades end «tahes-tahtmata petturiks.» See võib viidata petturi sündroomile – tundele, et oled teiste seas ebaõiglaselt tunnustatud.

Kuid mõned Nobeli laureaadid on reageerinud auhinnale teisiti. Nähtusele on antud huvitav nimi – Nobeli tõbi ehk nobeliit. See viitab pseudoteaduslike uskumuste tekkimisele, mis sageli jäävad väljapoole teadlaste eriala. Näiteks Pierre Curie, kes avastas raadiumi ja polooniumi, hakkas uskuma, et paranormaalsete nähtuste mõistmine võib aidata mõista magnetismi. Joseph Thomson, elektroni avastaja, uuris samuti ülemeelelisi nähtusi, ja Charles Richet, füsioloogia Nobeli laureaat, populariseeris termini «ektoplasma», niiöelda vaimse energia, mis tegelikkuses oli spiritistide trikk.