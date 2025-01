Hambaarst Krista Vapper: regulaarne hambaarsti külastamine peaks algama esimesest eluaastast

Tervisekassa statistika kohaselt külastas mullu Eestis hambaarsti 43,7 protsenti populatsioonist. Aastate lõikes näeme, et seis külastatavuses on paranenud, võrreldes näiteks kuue aasta taguse ajaga, kuid teisalt võib nende andmete põhjal tõdeda, et hambaarsti külastab regulaarselt aastas aastasse täpselt sama seltskond inimesi.

Hambaravis on tavapärane tendents, et ravitooli jõutakse hetkel, kui suus juba on mingisugune probleem, samas kui mitmed neist vaevustest oleks õige lähenemise abil välditavad. Näiteks on paljusid kimbutav haigus kaaries 99 protsendil juhtudest ennetatav. Hambaarstidena saame selleks jagada teadmisi ja pakkuda tuge, kuid vastuvõtule peaks patsient jõudma juba hetkel, kui sümptomid on vaid meile, hambaarstidele nähtavad. See võimaldaks meil hinnata potentsiaalseid riske patsiendi suutervises ja neid ka inimestele varakult kommunikeerida.

Täna ootame näiteks kuni 19-aastaseid noori hambaarsti juurde tasuta, kuid see ei ole kaasa aidanud ennetustööle ega regulaarsusele külastatavuses – ikka jõuavad nad meile seisundis, kus hambad vajavad ravi ja täidiseid. Täidist ei ole aga mõtet panna hambasse, mis tulevikus edasi laguneb.

Hambaarsti tuleks külastada esimese eluaasta jooksul

Nukraim on seis hambaarsti külastatavuses aga eriti väikelaste, kuni kolmeaastaste, ning eakate, enam kui 60-aastaste inimeste seas. Mõlema puhul jõuab hambaarsti juurde tugevalt alla 50 protsendi inimestest aastas ja see on aastate lõikes püsinud samal tasemel.