Amet: järgmistel nädalatel võib suureneda haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv

«Haigestumus on tõusuteel. Eelnevate viirushooaegade kogemuse alusel saab öelda, et koolivaheajal haigestumuse kasv peatub, kuid peale seda hakkab haigestumiste ja hospitaliseerimiste arv taas kasvama,» teatas terviseamet oma ülevaates.

Covid-19 haigestumuse trend on väheste kõikumistega, kuid üldiselt püsib stabiilsena, aga langustrend on peatunud. Üldine haigestumuse trend on stabiilne, samas on enamikes vanuserühmades täheldatud haigestumise tõusu. Märkimisväärne haigestumuse kasv esines 70-74 ja 40-44 aastaste inimeste seas.