Teadlaste sõnul võis meil olla elu päritolust vale arusaam

Arizona ülikooli geneetikud pakuvad välja, et meie arusaam geenide tekkimisest vajab korrigeerimist. Seni on olnud üldine kokkulepe aminohapete lisandumise järjekorra osas, kuid uus uuring viitab, et varasemad hüpoteesid võivad olla kallutatud, kuna alahindavad elu-eelsete molekulide (nt RNA ja peptiidide) rolli. Uurides Maa varaseid tingimusi, saame paremini mõista elu algust nii Maal kui ka mujal universumis.