Kõhuviiruste ABC: kuidas ära tunda, ennetada ja haigusest võitu saada?

Vedelikupuudusele viitavad suukuivus, tugev janu, pearinglus või harv urineerimine. Selleks, et vältida vedelikupuudust, on apteekri sõnul oluline pidevalt vedelikku tarbida, kuid väikeste lonksudena. «Kui esineb oksendamist, tuleks pärast oksendamist veidi oodata ja seejärel alustada vedeliku tarbimist aeglaselt ja järk-järgult. Sobivad joogid on tavaline või gaseerimata mineraalvesi, selge puljong, tee ning apteegis saadaval olevast pulbrist valmistatud rehüdreeriv lahus,» selgitab apteeker.

«Kõhulahtisuse korral on soovitav kasutada Smecta pulbrit ja Sorbex kapsleid, kuid väga tõhus on ka Silicea mineraalne ränigeel, mis aitab leevendada ägedaid seedetrakti vaevusi. Iivelduse korral ei ole küll olemas imeravimit, kuid leevendust võib saada piparmünditeest või ingverist,» märgib apteeker. Ta täiendab, et kui haiguse ägedam faas on möödas, võib organismi turgutamiseks võtta probiootikumi kuuri, mis aitab taastada ja korrastada kõhu mikrofloorat.