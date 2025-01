Soolevähi tekkesse võib panustada see tegur

Mitmekesine ja köögiviljarikas toitumine on tervisele kasulik. Liigne liha, eriti punase liha, tarbimine võib aga viia erinevate haigusteni, kuna see mõjutab soolestiku mikrobioomi. Samas ei ole teatud toitude, nagu piimatoodete või loomsete toodete, välistamine alati piisav mikroobide tasakaalu saavutamiseks. Kas on võimalik kindlaks teha, millised toidud kujundavad mikrobioomi erinevusi?