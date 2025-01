Imepisikesena sündinud Hanna Eliise vajab kaasmaalaste abi, et kasvada turvaliselt kodus

Seadmeid on tarvis, et pere saaks kiiresti teada, kui pisitüdruk vajab abi ning teda ka kodustes tingimustes aidata. Pikaaegne hingamisaparaadi kasutamine kahjustas Hanna Eliise kopse ning kuni paranemiseni vajab ta lisahapnikku. See tähendab, et hapniku sisaldust tema veres tuleb pidevalt jälgida ja selleks ongi tarvis akuga pulssoksümeetrit, mida saab kasutada nii kodus kui ka näiteks autosõidul, vahendab Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond.