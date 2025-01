Insuldijärgseks taastumiseks loodi uuenduslik võimalus

Meetodi eesmärk on stimuleerida neuroplastilisust ajuinsuldi poolt kahjustatud pooles, et parandada nõrgema jäseme funktsioone. Michigani ülikooli tervishoiusüsteemi teadlased, eesotsas Chandramouli Krishnaniga, on välja töötanud selle tehnika uuendatud versiooni, lisades virtuaalreaalsuse tehnoloogia. Uuring avaldati ajakirjas NeuroEngineering and Rehabilitation.