Loe, millised sümptomid andsid noorel naisel salamahti märku südamepuudulikkusest

Ta võitis võistluse. Sel õhtul ta oksendas. Saraa arvas, et see on toidumürgitus, kuid iiveldus ja nõrkus püsisid veel kaks päeva hiljem. Arstid kahtlustasid viirust, seedetrakti probleeme või stressi, kuid uuringud ei näidanud midagi ebatavalist, vahendab Ameerika südameassotsiatsioon.