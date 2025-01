Noorte vaimse tervise kriis Austraalias: kas sotsiaalmeedia on tõesti süüdi?

Vanemad mängivad võtmerolli noorte digitehnoloogiaga kokkupuutel, kuid vajavad tuge ja koolitust, et kohaneda digiajastu väljakutsetega. Terve kogukonna kaasamine digipädevuse suurendamisse oleks oluline, et pakkuda noortele ja peredele paindlikkust ja tuge.

Uudist kommenteerib Riin Seema, kes on Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent:

Austraalia viib läbi eksperimendi, mida on huvitav ja kasulik jälgida. Võib arvata, et sellest piirangust on nii võitjaid kui ka kaotajaid.

Noorte hulgas on väga suur variatiivsus selles, kui palju nad kasutavad igapäevaselt sotsiaalmeediat ja digivahendeid üldisemalt. On lapsi ja noori, kes kasutavad neid minimaalselt ja kellele see piirang suuri probleeme ei tekita, pigem mõjub probleemi ennetavalt. Samas on päris palju neid noori, kes juba on sotsiaalmeediast ja digivahenditest sõltuvuses. Ei tea, kuidas plaanitakse Austraalias toetada neid noori, kes seni on suure osa ajast sotsiaalmeedias viibinud ja kelle jaoks see ongi elu. On noori, kes vajavad sotsiaalmeedia suhtlust ning positiivset tagasisidet igal vabal hetkel ja kes ei oska oma ajaga midagi peale hakata. Noorte huvihariduse toetamine oleks väga oluline. Perekonnad on erinevad ja tugi lastele ja noortele on erinev. Täiskasvanud ja lapsevanemad saavad ikka olla sotsiaalmeedias. Loodetavasti kaasneb piiranguga ka mingi läbimõeldud pedagoogiline ja nõustamistegevus nii lastele kui ka peredele. Kui abivajavad noored ei saa vajalikku abi, võib üks sõltuvus asenduda teisega.