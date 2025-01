Need ühendid on tõelised rasvasulatajad

McGilli ülikooli teadlased analüüsisid GLP-1 ravimite, nagu semaglutiid (Ozempicu ja Wegovy toimeaine), kliiniliste uuringute andmeid. Nad kinnitasid tänapäevaste ravimite ohutust ja tõhusust, kuid tõid esile uute, arendamisel olevate ühendite, näiteks retatrutiidi, potentsiaali. Retatrutiid on aidanud inimestel kaotada enam kui 20 protsenti oma algsest kehakaalust.

Semaglutiid on sünteetiline ja pikema toimeajaga GLP-1 hormooni versioon, mis reguleerib näljatunnet ja insuliinitootmist. See töötati välja Novo Nordiski poolt ja sai 2017. aastal heakskiidu II tüüpi diabeedi raviks ning 2021. aastal rasvumise raviks. Semaglutiid on aidanud inimestel kaotada 10–15 protsenti kehakaalust, mis ületab oluliselt dieedi ja treeningu või vanemate GLP-1 ravimite tulemusi.