Miljonid inimesed on pidevalt väsinud – mis on nendega lahti?

Väsimust ei põhjusta ainult ületöötamine, vaid see võib olla seotud ka toitumise ja elustiiliga. Puudus kolmest olulistest toitainest – D-vitamiinist, B12-vitamiinist ja oomega-3-rasvhapetest – võib oluliselt vähendada energiataset, kirjutab ajakirjas The Conversation Binghamtoni ülikooli teadlane Lina Begdache.

D-vitamiin

B12-vitamiin

Umbes 20 protsenti USA inimestest kannatab B12-vitamiini puuduse all, mis võib põhjustada energiapuudust ja aneemiat. Eriti ohustatud on vanemad inimesed, rasedad ja imetavad naised ning need, kellel on seedehäired.