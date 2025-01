Eesnäärmekasvaja vastu uue relvaga – vähk keedetakse surnuks

Eesnäärmevähk on meestel kõige sagedamini diagnoositav vähk ja maailmas levikult teine vähivorm. Kui haigus avastatakse varakult, on prognoos lootustandev, kuid ravi võib märkimisväärselt mõjutada elukvaliteeti. Kuna eesnääre asub põie ja pärasoole vahel ning seda ümbritsevad seksuaal- ja kuseteede funktsiooni kontrollivad närvid ja lihased, on tavalised kõrvaltoimed operatsiooni ja kiiritusravi korral kusepidamatus, impotentsus ja soolehäired, vahendab New Atlas.