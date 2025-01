Jämesoolevähi tekkeriski suurendab levinud jook

Jämesoolevähk on maailmas leviku sageduselt kolmas vähivorm, 2022. aastal diagnoositi peaaegu kaks miljonit uut juhtu. Esinemissagedus on suurem kõrge sissetulekuga riikides, kuid kasvab ka madalama sissetulekuga piirkondades. Migrantide kohandumine kõrge riskiga riikide toitumis- ja eluviisidega viitab sellele, et jämesoolevähi tekkes mängivad rolli muudetavad tegurid, nagu toit ja eluviis.