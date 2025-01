Laste kõrvavalu saab sageli leevendada koduste vahenditega

Keskkõrvapõletik on trummiõõne limaskesta põletik, mis esineb kõige sagedamini 6 kuu kuni 2 aasta vanustel lastel. Kuigi keskkõrvapõletik võib olla nii viiruslik kui bakteriaalne, on enamasti tegemist siiski viirusinfektsioonile järgneva bakteriaalse põletikuga. Enne neljandat eluaastat põevad keskkõrvapõletikku vähemalt ühel korral kuni 60 protsenti väikelastest.

«Imikud ja väikelapsed on kõrvavalu osas haavatavamad, kuna nende kuulmetõri ehk kanal, mis ühendab keskkõrva ninaneeluga, on füsioloogiliselt lühem, horisontaalsema asetusega ning kitsam,» selgitas dr Sõber. Viirusinfektsioon põhjustab nii ninalimaskestade kui kuulmetõrve limaskesta turset, mis takistab ninaneelu ja keskkõrva vahelist normaalset õhuvahetust ning põletikulise sekreedi kogunemist keskkõrvaruumi. See omakorda soodustab bakteriaalse infektsiooni teket.

«Valu leevendamiseks võib anda lapsele valuvaigistit, näiteks paratsetamooli või ibuprofeeni ning hoolitseda, et ninahingamine oleks võimalikult vaba. Loputage regulaarselt lapse nina mereveega, kasutage lühiajaliselt tursevastaseid ninaspreisid või andke suukaudset nohusiirupit. Kui laps ei oska veel iseseisvalt nuusata, on vajalik kasutada sekreedi puhastamiseks apteegis müüdavaid ninapumpasid. Tihke sekreedi korral on nuuskamise soodustamiseks soovitav teha regulaarseid inhalatsioone füsioloogilise lahusega sekreedi veeldamiseks,» kirjeldas kõrvakliiniku vanemart-õppejõud. Ta lisas, et kõrvapõletikest paranemine võtab keskmiselt nädal aega ning uuringute kohaselt isegi kuni 80 protsenti kõrvapõletikest ei vaja antibiootikumravi.