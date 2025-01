Miks kasvab soolevähki haigestumine alla 50-aastaste hulgas?

Soolevähk, mida tuntakse ka kolorektaalvähi nime all, on jämesoole ja pärasoole vähk.

Peaaegu kahel miljonil inimesel diagnoositakse igal aastal soolevähk, mida tuntakse ka kolorektaalvähina. See on kolmas kõige levinum vähivorm maailmas. Enamik diagnoosidest tehakse üle 50-aastastele, kuid nooremate inimeste seas on haigestumiste arv murettekitavalt tõusnud.