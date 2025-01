Sirged jooned häirivad? Psühholoogid on leidnud sellele seletuse

​Psühholoogid on juba üle 100 aasta teadnud, et enamik inimesi eelistab kõveraid jooni ja kujundeid nurgelistele – seda nii nägudes, maalides kui ka siseruumides. Seda on täheldatud erinevates kultuurides, imikutel ja isegi inimahvidel. Siiski jääb ebaselgeks, miks meie aju eelistab just kõverust.