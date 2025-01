Afantaasia – mis see on ja kuidas näeb selle korral maailma?

Inimestel on tavaliselt võime näha kujutluspilte.

Afantaasiaga inimeste ajud võivad olla ebatavalise ülesehitusega, selgus uuest uuringust. Afantaasia tähendab võimetust manada silme ette visuaalseid kujutluspilte ehk puudub vaimusilm. Uuring näitas, et nende inimeste visuaalset infot töötlev ajupiirkond on endiselt aktiivne ja loob visuaalset teavet, kuid see ei muutu teadlikuks tajuks.