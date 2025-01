Tallinn kutsub gripi vastu vaktsineerima

Möödunud talvel ehk hooajal 2023/2024 diagnoositi Eestis ametliku statistika kohaselt 15 655 grippi haigestumist. Kuivõrd kerged juhud jäävad tihti diagnoosimata, siis oli hinnanguliselt haigestunuid kuni 35 000 inimest. Peamiseks gripi rasket kulgu soodustavaks teguriks on vanus. Gripi puhul on enim ohustatud 60-aastased ja vanemad ning alla 5-aastased patsiendid.

Kõige olulisem on vaktsiin just riskirühma kuuluvatele inimestele ehk kuni 7-aastastele väikelastele, lapseootel naistele, üle 60-aastastele ning alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks. Neile on vaktsineerimine tasuta. Mitte riskirühma kuuluvatele inimestele maksab vaktsiin kuni 30 eurot, sõltuvalt vaktsineerimiskabineti hinnakirjast.