VÄRSKE UURING Erinevate rahvaste uurimine aitas avastada uusi depressiooniga seotud geene

Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti geenivaramu teaduskeskuse neuropsühhiaatrilise genoomika kaasprofessor Kelli Lehto sõnul on see esimene kord kui Eesti andmed on kaasatud suurde rahvusvahelisse depressiooni ülegenoomsessse uuringussse: «Me analüüsisime selle projekti raames 150 000 geenidoonori geeni- ja terviseandmeid.»

Uuringu teeb eriliseks see, et seekord kaasati lisaks Euroopa päritoluga populatsioonidele ka valimeid nii Aafrikast kui Aasiast. Varasemad depressiooni puudutavad geneetika uuringud on keskendunud peamiselt Euroopa päritoluga populatsioonidele, mistõttu ei pruugi nende põhjal välja töötatud ravimeetodid olla teistes rahvustes tõhusad, suurendades tervisealast ebavõrdsust. Tänapäevases globaliseeruvas maailmas on vaja arendada personaalmeditsiini meetodeid, mis on abiks igale inimesele, sõltumata tema rahvusest.

Lehto selgitab, et iga geenivariant - neid on tuhandeid - omab depressiooni väljakujunemisel teatavat mõju ning igal inimesel esineb mingil määral depressiooniriski suurendavaid geenivariante. Siiski on igal üksikul geneetilisel variandil üldisele depressiooni tekkeriskile väga väike mõju. «Kui inimesel on geneetilisi riskivariante palju võivad need väikesed mõjud üheskoos depressiooni riski oluliselt suurendada,» lisas ta. Uuring leidis, et inimestel, kellel on depressiooni geneetilisi riskivariante kõige rohkem on viis korda kõrgem šanss depressiooniks võrreldes nendega, kellel on riskivariante kõige vähem.