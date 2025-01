Igapäevane puhastamine? Mitte päris

Mikrolaineahju regulaarne puhastamine pole just igaühe harjumus. Kui toit üle ääre ajab, tuleb selle koristamine muidugi meelde, kuid sageli eeldatakse, et mikrolainekiired hävitavad kõik sinna kogunenud mikroobid. Tegelikult pole see alati nii, vahendab Science Alert.