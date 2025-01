Tati värv räägib nii mõndagi haiguse kohta

Tatt, mida nina limaskestad pidevalt toodavad, ei ole vaid tülikas nähtus, vaid mängib elutähtsat rolli, vahendab The Conversation. See püüab kinni tolmu, baktereid, viiruseid ja muid ärritajaid, takistades neil jõudmast sügavamale hingamisteedesse. Nina limaskestade eritise koostises leiduvad ensüümid, nagu lüsosüüm ja laktoferriin, on mikroobe hävitavate omadustega – need lõhustavad bakterite rakuseinu ja piiravad nende kasvu.