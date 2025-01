Miks valeväited vaktsiinide ohtlikkusest ei kao?

​Robert F. Kennedy Jr. ja Donald Trump on hiljuti taaselustanud arusaama, et vaktsiinid põhjustavad autismi. Trump märkis hiljutisel pressikonverentsil, et autismi määrade tõusuga on «midagi valesti» ning lubas teemat uurida. Teadusuuringud näitavad aga selgelt, et pikaajalistes vaktsineerimisprogrammides kasutatavad vaktsiinid, nagu difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatus, leetrid, mumps ja punetised, ei põhjusta autismi ega ole seotud autismi diagnooside suurenemisega.