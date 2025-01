EHMATAV AVASTUS Inimesele levinud linnugripp on muutunud ohtlikumaks

H5N1, mida esineb looduslikult metslindudel ja mis on surmav kanadele, on levinud paljudele imetajatele ning 2024. aasta kevadel teatati USAs esimest korda piimaveiste nakatumisest. 2025. aasta alguseks oli haiguspuhang levinud karjadesse mitmes osariigis ning nakatanud kümneid inimesi, peamiselt farmitöötajaid. Seni on enamikul nakatunutest kulgenud haigus kergelt, põhjustades näiteks silmapõletikku. Viirus ei levi inimeselt inimesele. Esimene H5N1 surmajuhtum USAs registreeriti jaanuaris 2025 pärast kokkupuudet nakatunud kanadega.

«Viirusel on aeg tiksumas, et areneda lihtsamalt inimest nakatavaks, ja võimalik, et ka inimeselt inimesele levivaks, mis oleks tõsine probleem,» ütles professor Luis Martinez-Sobrido, kelle labor uurib gripiviiruseid. Tema meeskond on välja töötanud spetsiaalsed tööriistad ja loommudelid profülaktiliste vaktsiinide ja terapeutiliste viirusevastaste ravimite testimiseks.