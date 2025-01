USA keelab vähiga seotud aine kasutamise toidus

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas sel nädalal, et keelustab selle värvaine kasutamise toidus ja suukaudselt tarvitatavates ravimites. Kuigi erütrosiin, kõnealune värvaine on toiduainetööstuses kasutatud alates 20. sajandi algusest, on uuringud näidanud, et kõrgetes annustes võib see põhjustada laborirottidel vähkkasvajaid. Alates 1990. aastast on punane värvaine nr 3 keelatud kosmeetikas ja mõnedes toitudes, kuid selle kasutamine toiduainetes on jätkunud.