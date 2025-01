12 nippi, kuidas vabaneda pealetükkivatest negatiivsetest mõtetest

4. Muuda keskkonda

5. Vaata asjale nagu kõrvaltvaataja

6. Sea realistlikud eesmärgid

7. Tõsta enesehinnangut

8. Proovi meditatsiooni ja hingamistehnikaid

9. Tuvasta oma käivitajad

10. Räägi sõbraga

11. Proovi teraapiat

12. Hinda oma ootusi

Ruminatsioon ei ole iseseisev häire, kuid see võib olla näiteks depressiooni, ärevuse või obsessiiv-kompulsiivse häire sümptom. Oluline on kasutada strateegiaid, mis aitavad katkestada negatiivsete mõtete tsükli, ning vajadusel otsida professionaalset abi. Ruminatsioonist vabanemine nõuab teadlikkust, kannatlikkust ja sihikindlust, kuid see on täiesti võimalik.