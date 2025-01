ABIKS RASVAPÕLETUSEL Need on külma ja kuuma duši kasud ning ohud

Külmade duššide eelised

Leevendab sügelevat nahka. Külm vesi aitab vähendada sügelust ja leevendada teatud nahahaigusi. See võib olla kasulik näiteks ekseemi või allergiliste reaktsioonide korral.

Parandab vereringet. Külm vesi ahendab pindmisi veresooni, sundides verd sügavamatesse kudedesse. See:

Leevendab lihasvalu. Uuringud näitavad, et külm vesi võib vähendada lihasvalu ja väsimust pärast intensiivset füüsilist koormust. See on põhjus, miks sportlased kasutavad taastumiseks sageli külmaveevanne.