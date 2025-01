Kuidas tuhmid või trauma tagajärjel viga saanud hambad korda teha?

Hambalaminaadid

Hambakroonid

Kui laminaadiga kaetakse hamba üks pind, siis hambakroon on niiöelda kest, mis läheb hamba peale, parandades ka hammaste tugevust ja funktsiooni. Hambakrooni kasutatakse väga kulunud ja suure täidisega hammaste korral, samuti võib olla see vajalik ka pärast juureravi lõppu. Kuna kroonidele langeb suurem koormus, siis on need tugevamad ja need valmistatakse minimaalselt 1 millimeetri paksusena. Enamasti on ka hambakroonid valmistatud keraamilisest materjalist ning neid kasutatakse mitme hamba katmiseks, aga võimalik on paigaldada kroon ka üksikule hambale.