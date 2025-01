Viis tervisemuret, mille kohta inimesed sageli ei julge nõu pärida

Apteeker on esmatasandi meditsiiniprofessionaal, kes on sageli esimene inimene, kelle poole saab delikaatse murega pöörduda. Meil on teadmised ja oskused, et anda esmane nõuanne või suunata inimene tervisemurega vajadusel arsti juurde edasi. Samuti kehtib apteekidele diskreetsuskohustus,» kinnitas Sei.

Ta tõi välja, et see teadmine on eriti oluline väiksemates kohtades, kus inimesed võivad tunda apteekrit isiklikult. «Tegelikkuses võivad apteekide kliendid olla kindlad, et apteekrid on professionaalsed meditsiinivaldkonna töötajad, kes keskenduvad tervisemure lahendamisele ja nõu andmisele,» lisas Sei. Ta tõi välja tervisemured, mille puhul inimesed sageli piinlikkust tunnevad.

Seedehäired

Seedeprobleemid võivad avalduda mitmel erineval viisil, alates aeg-ajalt tekkivast kõhupuhitusest ja kõhulahtisusest kuni kroonilise kõhukinnisuse või ärritunud soole sündroomini. «Apteegist saab sageli leevendust nii kergemate kui ägedamate kõhuprobleemide korral. Kõhukinnisuse puhul on saadaval kiudainelisandid ja lühiajaliseks kasutamiseks mõeldud soolte tööd soodustavad ravimid. Kõhupuhituse ja gaaside korral aitavad simetikooni sisaldavad preparaadid või taimeteed, näiteks kummeli- või apteegitillitee,» tõi proviisor välja.

Ta lisas, et kõrvetiste puhul aitavad mao ülihappesust vähendavad ravimid ning maopõletiku korral saab abi maokaitset pakkuvatest preparaatitest. Samuti on seedeprobleemide puhul tihti abi probiootikumidest, mis aitavad taastada soolestiku mikrofloora tasakaalu. Kui sümptomid püsivad või ägenevad, on soovitatav konsulteerida arstiga, kuid esmase leevenduse ja nõu kõhumure puhul saab apteekri sõnul sageli ka apteegist.