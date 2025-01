ÜLLATAV AVASTUS Hea kolesterool on seotud karmi terviseprobleemiga

Kollatähni kärbumine ehk maakuli degeneratsioon (AMD) on arenenud riikides vanemate inimeste seas peamine suure nägemiskaotuse põhjus, mida iseloomustab lipoproteiiniderikaste ladestuste kuhjumine võrkkestas. Haigus on seotud lipiidide ainevahetuse häiretega, mille tagajärjel kahjustub ainevahetus maakulis, mis on silma teravaim nägemisala. Eelnevates uuringutes on lipiidide taseme ja haiguse seoste osas olnud vasturääkivusi.