Hiina Jiangnani ülikooli teadlaste juhtimisel tehtud uuringus leiti, et suurendades diabeetikutest hiirtel teatud soolestikumikroobi hulka, on võimalik soodustada glükagoonilaadse peptiidi-1 (GLP-1) hormooni eritumist. See hormoon aitab reguleerida veresuhkru taset ja täiskõhutunnet. GLP-1 toimemehhanismi jäljendavad kaalulangust soodustavad ravimid, näiteks Ozempic, toimeaineks semaglutiid.