See varjatud tervisemure võib kimbutada miljoneid inimesi

Aneemia on olukord, mil inimese veres on normaalsest vähem punavereliblesid.

Väsimus, peavalud või peapööritus – need on sümptomid, mida inimesed aeg-ajalt kogevad, kuid on ka neid, kellel esinevad sellised sümptomid iga päev. Tavaliselt viitavad sellised järjepidevad sümptomid aneemiale. Aneemia peamine näitaja on madal hemoglobiini tase. Mõned inimesed avastavad selle koos teadmisega, et ei saa verd loovutada.