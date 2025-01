4 märki, mille abil saab kodus infarkti eelseisundit tuvastada

Georgia südamekirurg ja sotsiaalmeedias populaarne dr Jeremy London jagab, kuidas kodus südamearterite ummistust tuvastada ilma vereanalüüside ja röntgeniteta. Tema sõnul on neli peamist märki, millele tähelepanu pöörata: pinge tunne rindkeres, valu rinnus, hingeldus ning valu kiirgumine lõuga või kätte. Sümptomite süvenemine füüsilisel pingutusel ja leevenemine puhkeolekus on eriti oluline hoiatav märk.

Kui infarkt tabab kodus olles, soovitab dr London kõigepealt helistada hädaabinumbrile 112. Lisaks soovitab ta sisse lülitada tuled ja avada esiuks, et kiirabi pääseks hõlpsasti ligi. Kui võimalik, tuleks istuda või pikali heita, et vältida kukkumist teadvuse kaotamise korral. Lisaks on kasulik teavitada sõpra või pereliiget oma olukorrast ja luua eelnevalt tegevusplaan sellisteks olukordadeks.