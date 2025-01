Miks küünenahad katki lähevad ja kuidas neid kiirelt ravida?

Küünevalli rebend on väike nahariba, mis eraldub küüne äärest. Hoolimata nimest ei ole see seotud küünega, vaid hoopis nahaosaga. Need tekivad, kui nahk on kuiv ja kahjustunud. Sage kätepesu, külm ilm ja kemikaalidega kokkupuude on levinud põhjused. Samuti võivad küüne närimine ja naha nokkimine soodustada nende teket, kirjutab Harvard Health Publishing.