Mida lapsepõlvetrauma ajuga teeb?

​1966. aastal kehtestas Rumeenia diktaator Nicolae Ceaușescu äärmuslikud meetmed, et suurendada riigi sündimust. See viis paljude laste hülgamiseni ja nad paigutati kohutavatesse tingimustesse lastekodudes, kus puudus hool, tähelepanu ja armastus. See kurb «looduslik eksperiment» on aidanud mõista varajase elu trauma mõju ajule, kirjutab Medical Xpress.