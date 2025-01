Eelmisel nädalal teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et kahtlustatav Marburgi viiruse puhang Tansaanias on põhjustanud kaheksa inimese surma, hinnates riiklikku riski kõrgeks. Kuid Tansaania pole seda aruannet kinnitanud. President Hassan rõhutas, et hetkel on kindlaks tehtud ainult üks viirusega nakatunud patsient, edastab Medical Xpress.