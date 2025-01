Loe, millised on saunas käimise kasud tervisele

Saunas käimise kasude seas on parem uni, vähenenud valu ja põletik ning toksiinide väljutamine, kuigi selle kohta on tõendeid vähem. Dr Hunter Scott Waldman, Põhja-Alabama Ülikooli treeningbiokeemia labori juhataja, lisab, et saunad võivad parandada insuliinitundlikkust ja pakkuda vaimset tervist toetavaid eeliseid.