Neli talve-viirust ründavad just praegu

Talv toob USAs ja ka mitmes teises riigis kaasa nelja haiguse aktiivse leviku, mida eksperdid nimetavad «neli-epideemiaks». Haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) andmed näitavad, et ägedate hingamisteede haiguste tõttu arstiabi otsivate inimeste arv on kõrge. COVID-19, gripp ja respiratoorne süntsütiaalviirus (RSV) levivad laialdaselt, samuti on tõusuteel noroviirus, mida rahvasuus nimetatakse kõhugripiks.