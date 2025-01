Hiina mehel muutus keha hõbehalliks just selle metalli tõttu

Vereanalüüsid paljastasid põhjuse: mehe organism oli küllastunud hõbedaga, mille tase ületas tavapärase enam kui 40 korda, vahendab ScienceAlert . See tekitas tema nahas higi- ja veresoone-membraanidesse väikesi oksüdeerunud osakesi. Seda haruldast seisundit, kus hõbe koguneb kehasse ja muudab naha halliks või siniseks, tuntakse argüüria nime all.

Hõbeda kogunemine organismi on ajalooliselt mõjutanud metallitöölisi ja kaevureid, kuid seda on esinenud ka inimestel, kes on tarvitanud hõbedat sisaldavaid ravimeid. Kuigi teaduslik tõendus hõbeda tõhususe kohta puudub, turustatakse seda endiselt toidulisandina.