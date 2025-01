Emakakaelavähi sõeluuringu kodutesti kasuks otsustas iga viies uuringul osaleja

Sõeluuringuga tuvastatakse suure vähiriskiga HPV nakkust, mis on emakakaelavähi peamine tekkepõhjus. Naistel, kel on HPV test positiivne, otsitakse lisauuringu käigus võimalikke vähieelseid muutuseid ehk seisundit, kus vähk ei ole veel välja arenenud. «Emakakaelavähki on võimalik pea täielikult ennetada ning üks viis selleks on osaleda sõeluuringul. Tänu sõeluuringule saab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on hästi ravitavad. Lisaks regulaarsele sõeluuringul osalemisele saab vähki haigestumist ennetada HPV vastase vaktsineerimisega,» ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla naistenõuandla osakonnajuhataja Külli Erlang.

«Iseennast on väga lihtne ära unustada, teha on ju kogu aeg palju, päevad on pikad, aga neist üheski pole piisavalt tunde. Õnneks on olemas sõeluuringud, mis tuletavad meelde, et võiks lasta end kontrollida ka siis, kui ise ühtegi muutust märganud pole, ja sõbrad, kes ei lase unustada, et on sinu aasta! Sõeluuring on väike asi, aga me kõik teame kedagi, kelle elu see on päästnud. Oleme üksteise turvavõrk ja ärme unusta oma sõpru ja lähedasi,» märgib kampaanianägu Liisa Tagel.