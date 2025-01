See vitamiin hoiab viirused ja väsimuse eemal

D-vitamiinil üks olulisemaid rolle on kaltsiumi ainevahetuses. Benu apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane rõhutab, et selle vitamiini puuduse korral langeb kaltsiumi imendumine soolestikus, mis võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme – luud hõrenevad ja kaotavad oma mineraalset tihedust, hambad kaotavad tugevust ning lagunevad, lihaste funktsioon halveneb.

Lisaks immuunsüsteemi toetamisele osaleb D-vitamiin ka südamelihase talitluses, närvikoe toimimises, veresuhkru regulatsioonis ja insuliini tootmises. Samuti on see oluline normaalse verehüübimise tagamiseks. «Enamikul keha kudedel ja rakkudel on D-vitamiini retseptorid olemas, mis näitab, kui mitmekülgne ja tähtis on selle vitamiini roll organismis,» selgitab Valge-Rebane. Kokku reguleerib D-vitamiin vähemalt 200 geeni aktiivsust, mõjutades nii keha kui ka vaimu tervist.

D-vitamiin aitab haiguste korral edukamalt toime tulla

D-vitamiini normaalse taseme ja immuunsüsteemi tugevuse vahel on leitud otsene seos. «See vitamiin mõjutab nii kaasasündinud kui omandatud immuunsust, aitab kehal võidelda infektsioonide ja autoimmuunhaigustega,» räägib Valge-Rebane. Erinevates uuringutes on välja toodud, et kõrgema D-vitamiini tasemega inimesed põevad grippi, Covid-19 viirust või erinevaid ülemiste hingamisteede haigusi kergemalt.