Mis on Eestis kõige levinum suguhaigus ja kuidas seda vältida?

Analüüsidest selgus, et bakter on tagasi ja arst kirjutas välja uue, pikema kuuri kangema antibiootikumiga. Birgiti jaoks tegi olukorra veelgi keerulisemaks see, et ravim oli haruldane ja igas apteegis seda ei olnudki. «Lisaks tekitas hirmu, kui lugesin, et teatud mükoplasma tüved on muutunud antibiootikumidele residentseks ning kartsin, et äkki ma ei saagi haigusest lahti. Arst lohutas, et see on väga harv võimalus,» rääkis neiu.