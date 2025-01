Koroona põdemise järel suureneb selle terviseprobleemi oht

Uuringut juhtinud Suzanne Vernon USAst Bateman Horne keskusest toob välja, et SARS-CoV-2 nakkuse järgne kroonilise väsimussündroomi risk ja esinemissagedus on märkimisväärselt suurenenud. Seda toetavad ka varasemad uuringud, mis on seostanud kroonilise väsimuse sündroomi tekkimist nakkusetekitajatega, nagu Epstein-Barri viirus, Ross Riveri viirus, Q-palavik ja giardiaas, vahendab Science Alert.