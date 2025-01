Tehisaru suudab ennustada seda eluohtlikku seisundit aastaid ette

​​Teadlased Case Western Reserve'i ülikoolist, University Hospitalsist ja Houston Methodistist alustasid murrangulist uurimisprojekti, et kasutada tehisintellekti (AI) südamepuudulikkuse ja muude kardiovaskulaarsete sündmuste prognoosimiseks senisest täpsemalt. Projekti eesmärk on mitte ainult hinnata riski, vaid ka ennustada täpsemalt selliste haigusjuhtumite toimumisaega, analüüsides patsientide kompuutertomograafias tehtud skaneeringuid.

Kardiovaskulaarsed haigused on maailmas peamine surmapõhjus, nõudes igal aastal üle 17 miljoni elu. Hoolimata nende haiguste ulatuslikust mõjust on täpne riskirühmade tuvastamine siiani keeruline. Uus projekt kasutab AI-vahendeid, et analüüsida skaneeringuid, mis lisaks arterite naastude avastamisele koguvad väärtuslikku teavet ka südamekuju, aordi, kopsude ja maksa kohta.